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Геннадий Давыдько: Мы наблюдаем сегодня проявление гражданской и политической грамотности
Источник материала: ОНТ
Чтобы каждая норма Конституции работала эффективно. На предприятиях продолжают обсуждение предлагаемых изменений и дополнений в основной закон страны.
И белорусы проявляют активность. На «Амкадоре» больше всего внимания люди уделили 80-й и 81-й статье документа. Речь о первой персоне страны – кто может стать Президентом, и на какой срок. В проекте дополнений и изменений сейчас прописано, что одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков.
По мнению некоторых, ограничивать всё же не стоит. В любом случае, эксперты приходят к выводам, что белорусское общество стало более вовлеченным в политические процессы в стране.
Такие встречи еще важны и потому, что каждый может задать вопрос, по необходимости эксперты объясняют юридические тонкости норм и статей закона. Всенародное обсуждение продолжится, в итоге – предложения от граждан проанализируют, конструктив будет учтен.
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Чтобы каждая норма Конституции работала эффективно. На предприятиях продолжают обсуждение предлагаемых изменений и дополнений в основной закон страны. И...
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