Геннадий Давыдько: Мы наблюдаем сегодня проявление гражданской и политической грамотности

Источник материала: ОНТ

Чтобы каждая норма Конституции работала эффективно. На предприятиях продолжают обсуждение предлагаемых изменений и дополнений в основной закон страны.

И белорусы проявляют активность. На «Амкадоре» больше всего внимания люди уделили 80-й и 81-й статье документа. Речь о первой персоне страны – кто может стать Президентом, и на какой срок. В проекте дополнений и изменений сейчас прописано, что одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков.

По мнению некоторых, ограничивать всё же не стоит. В любом случае, эксперты приходят к выводам, что белорусское общество стало более вовлеченным в политические процессы в стране.

Геннадий Давыдько, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации: «Август 2020 года имеет эффект вакцинации белорусского народа. И антитела, которые заработали у нашего гражданского общества – нетерпимость к бездарным людям, которые думают, что они понимают что-то, нетерпимость к проявлениям нелюбви к отечеству. И люди хотят, грамотно разбираясь в том, что происходит вокруг, принимать решения, которые будут влиять на их дальнейшую жизнь. Мы наблюдаем сегодня проявление гражданской грамотности, политической грамотности, растет осведомленность людей, они понимают, насколько их жизнь зависит от политики и от Конституции».

Такие встречи еще важны и потому, что каждый может задать вопрос, по необходимости эксперты объясняют юридические тонкости норм и статей закона. Всенародное обсуждение продолжится, в итоге – предложения от граждан проанализируют, конструктив будет учтен.

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