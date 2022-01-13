В Вене состоится заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

Источник материала: ОНТ

Снова в центре внимания безопасность. Сегодня в Вене пройдет заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Встреча в закрытом формате завершает череду важнейших мировых переговоров между Западом и Востоком.

Начатые еще в Женеве Москвой и Вашингтоном, они продолжились накануне в Брюсселе – на совете Россия-НАТО. В обсуждениях участвовали не только дипломаты, но и военные. Как отметили, обе стороны разговор был сложным.

Российская позиция сводится к выводу американского ядерного оружия из Европы и отказу НАТО от попыток втягивания в альянс Украины и Грузии. НАТО в свою очередь настаивает, что Россия не обладает правом вето. И страны сами вправе решать, вступать ли им в альянс.

Пока противоречия – непреодолимы. Как заявила по итогам переговоров российская сторона, решение о продолжении диалога России и НАТО будет принято только после анализа письменных ответов альянса на предложения Москвы.

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