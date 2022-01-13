|
Биткоин восстановится до уровня $55 тысяч. Мнение эксперта
Источник материала: Myfin
Некоторые из экспертов ранее отмечали, что инвесторы избавляются от рисковых активов в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. В наступившем году цена биткоина, возможно, упадет не на несколько процентов, а в разы, прогнозируют некоторые из аналитиков. А другие считают, что биткоин уже достиг дна и в ближайшее время начнет дорожать.
Средневзвешенный
курс самой популярной
– Конец 2021 года стал для криптовалют периодом падения. Это возникло по ряду причин, включая смещение внимания от классических криптовалют к NFT токенам, массовый вывод средств из криптовалют в фиат, – отмечает криптовалютный эксперт, креатор Трофим Еременко. – Также традиционный тренд падения курса в конце года в преддверии праздников вновь проявил себя.
Начало нового 2022 года также обозначилось падением курса основных коинов. Кроме причин, возникших еще в предшествующем году, также на движения курса повлияла ситуация в Казахстане, который является одним из наиболее продвинутых государств в сфере майнинга по количеству мощностей. Из-за отключения интернета, майнинг в этой стране фактически приостановился. Однако после нормализации обстановки в данном регионе, стала заметна положительная динамика на крипторынке.
Мы ожидаем восстановления курса биткоина до уровня 55 тысяч долларов США к середине февраля. При отсутствии негативной информации из Китая и Казахстана, курс основных криптовалют будет расти.
Мнения
экспертов банков, инвестиционных и
финансовых компаний, представленные в
этой рубрике, могут не совпадать с
мнением редакции и не являются офертой
или рекомендацией к покупке или продаже
каких-либо активов или валют.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Биткоин в январе 2022 года продолжил начатый в декабре тренд к снижению. Курс падал до отметки около $41 тыс. В ближайшие дни эксперты ожидают от первой криптовалюты...
|
Архив (Разное)