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Биткоин восстановится до уровня $55 тысяч. Мнение эксперта

13.01.2022 13:01 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Биткоин восстановится до уровня тысяч. Мнение эксперта
фото: pixabay.com

Некоторые из экспертов ранее отмечали, что инвесторы избавляются от рисковых активов в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. В наступившем году цена биткоина, возможно, упадет не на несколько процентов, а в разы, прогнозируют некоторые из аналитиков. А другие считают, что биткоин уже достиг дна и в ближайшее время начнет дорожать.

Средневзвешенный курс самой популярной криптовалюты 13 января (на 10:49) составил $43659,3. Максимальный курс достигал $44339,8.

Курс биткоина 13 января. Скриншот с сайта Myfin.by

Биткоин восстановится до уровня тысяч. Мнение эксперта – Конец 2021 года стал для криптовалют периодом падения. Это возникло по ряду причин, включая смещение внимания от классических криптовалют к NFT токенам, массовый вывод средств из криптовалют в фиат, – отмечает криптовалютный эксперт, креатор Трофим Еременко. – Также традиционный тренд падения курса в конце года в преддверии праздников вновь проявил себя.

Начало нового 2022 года также обозначилось падением курса основных коинов. Кроме причин, возникших еще в предшествующем году, также на движения курса повлияла ситуация в Казахстане, который является одним из наиболее продвинутых государств в сфере майнинга по количеству мощностей. Из-за отключения интернета, майнинг в этой стране фактически приостановился. Однако после нормализации обстановки в данном регионе, стала заметна положительная динамика на крипторынке.

Мы ожидаем восстановления курса биткоина до уровня 55 тысяч долларов США к середине февраля. При отсутствии негативной информации из Китая и Казахстана, курс основных криптовалют будет расти.


Скриншот с сайта Myfin.by

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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