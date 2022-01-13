Курсы валют на 13 января: курс доллара 2.5555, курс евро 2.9297, российский рубль 3.4257

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились падением на 0.0134 рубля до 2.5555,
что составило 0.52%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.0408 рублей.
Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к
рублю на 0.0107 (0.37%), на 13 января 2022 курс составил 2.9297. По итогам месяца
евро вырос на 0.0921 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ослаблением на 0.0208 рублей (0.6%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.0007 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
63 858 300
34 985 900
27 367 100
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.51 – 2.552 рублей, курс продажи доллара 2.557 – 2.61.
Евро можно было продать в диапазоне 2.8 – 2.922 рублей, купить – 2.93 – 2.967.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=74.9 (стоимость 1 доллара равна 74.9 российских рубля),