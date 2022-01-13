Источник материала: Myfin

Курсы валют на 13 января: курс доллара – 2.5555, курс евро – 2.9297, российский рубль – 3.4257" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/01/1642069982320811.jpg">

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0134 рубля до 2.5555, что составило 0.52%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0408 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0107 (0.37%), на 13 января 2022 курс составил 2.9297. По итогам месяца евро вырос на 0.0921 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0208 рублей (0.6%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0007 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 63 858 300 34 985 900 27 367 100

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.51 – 2.552 рублей, курс продажи доллара 2.557 – 2.61. Евро можно было продать в диапазоне 2.8 – 2.922 рублей, купить – 2.93 – 2.967.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =74.9 (стоимость 1 доллара равна 74.9 российских рубля),

=74.9 (стоимость 1 доллара равна 74.9 российских рубля), EUR/USD =1.147 (1 евро стоит 1.147 доллар),

=1.147 (1 евро стоит 1.147 доллар), EUR/RUB =85.7 (85.7 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.