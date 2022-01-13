Гомельчанин приговорен к двум годам колонии за оскорбление Президента

Источник материала: БелТА

13 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Гомеля постановил приговор по уголовному делу об оскорблении Президента Беларуси и злостном хулиганстве, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Фигуранту было предъявлено обвинение по ч.1 ст.368, ч.2 ст.339 УК. 20 августа прошлого года возле здания одного из отделений банка в центре Гомеля, а также внутри него он высказал оскорбления в адрес Президента Республики Беларусь. "Также на крыльце этого административного здания, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, желая выразить вседозволенность и агрессию, демонстрируя грубую силу и физическое превосходство, обвиняемый без причины ударил ногой в лицо человека, причинив ему менее тяжкие телесные повреждения", - уточнили в суде.

Приговором суда мужчина признан виновным. Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года в исправительной колонии в условиях общего режима. Также он должен выплатить в пользу потерпевшего Br500 в счет компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-