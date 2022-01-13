Курсы валют на 14.01.2022

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.5555 -0.0134 1 USD Евро 2.9297 0.0107 1 EUR Российский рубль 3.4257 -0.0208 100 RUB Гривна 9.2162 -0.0580 100 UAH Тенге 5.8754 -0.0342 1000 KZT Юань 4.018 -0.0181 10 CNY

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