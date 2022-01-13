Релокация бизнеса в Польшу: какой вид юрлица и тип налогообложения выбрать

Источник материала: ProBusiness

Среди европейских рынков одно из самых перспективных направлений для переноса или открытия бизнеса — Польша. В этой стране невысокое налогообложение и созданы условия для простого решения вопросов, связанных с релокацией. Вместе со специалистами из консалтингового агентства EasyHub Евгением Садовским и Романом Довнаром «Про бизнес» разобрал все виды юридических лиц, которые может открыть в Польше белорус, и тонкости налогообложения для каждого варианта.

Справка «Про бизнес» EasyHub — консалтинговое агентство, которое занимаемся открытием/релокацией бизнеса в Республике Польша с последующей легализацией как учредителей и их семей, так и сотрудников.

От самого популярного до относительно «свежего»

В Польше не так много видов юридических лиц, поэтому, с одной стороны, выбрать лучший для себя нетрудно. С другой — у каждого из них существует несколько вариантов налогообложения. А это уже усложняет задачу.



Евгений Садовский (слева) и Роман Довнар. Фото из личного архива

— Самым распространенным способом ведения бизнеса среди поляков является индивидуальное предпринимательство, или JDG , — делятся специалисты EasyHub. — Второе место занимает Spółka. z. o. o. — аналог нашего общества с ограниченной ответственностью. Также стоит отметить и относительно «свежий» вид юридического лица, появившийся 1 июля 2021 года, PSA — Prosta spółka akcyjna («Простое акционерное общество»).

JDG: для большинства иностранцев, от программистов до косметологов

JDG (сокращенно от Jednoosobowa działalnośc gospodarcza. — Прим. ред.) — это способ ведения бизнеса в качестве индивидуального (частного) предпринимателя. Данная форма доступна не только польским гражданам, но и определенным иностранцам, проживающим на территории Польши.

— Данный вид юридического лица является самым популярным в Польше. Поэтому неудивительно, что большое количество наших клиентов, работающих в сферах от программирования до косметологии, чаще всего выбирают именно его, — рассказывают специалисты EasyHub.

JDG могут зарегистрировать иностранцы, которые имеют:

ПМЖ;

Карту долгосрочного резидента EU;

ВНЖ, полученный на основании воссоединения семьи с человеком, законно проживающим в РП;

ВНЖ по браку с гражданином Польши;

Обучающиеся в польском вузе (дневной стационар);

ВНЖ на основании ведения бизнеса, зарегистрированного и функционирующего на территории Польши;

Гуманитарные обстоятельства: беженцы, защита, толерантное пребывание и т.п.;

Граждане Беларуси, которые участвуют в программе Poland. Business Harbour.



Фото: pexels.com

Регистрация

Регистрация JDG происходит быстро, через государственную интернет-платформу, и что самое главное — абсолютно бесплатно. Стоит учесть, что перед открытием польского ИП у вас уже должны быть оформлены PESEL, ePUAP (Profil zaufany) и юридический адрес.

PESEL — это числовой символ из одиннадцати цифр, который идентифицирует физическое лицо. Он включает дату рождения, серийный номер, обозначение пола и контрольную цифру. Простыми словами, PESEL — это ваш идентификационный номер в госсистеме, где хранятся основные данные. ePUAP — это бесплатная электронная подпись, которая позволяет подтвердить свою личность онлайн. Благодаря ей все вопросы c государственными органами можно решить не выходя из дома, тем самым сэкономив время. К тому же ePUAP обеспечивает доступ к разным опциям, ради которых раньше вам приходилось ходить в то или иное отделение.

На их получение обычно уходит не больше половины рабочего дня.

Для PESEL и ePUAP необходимо лишь заполнить пару документов и съездить с паспортом в ответственный орган и на почту, обязательно предварительно записавшись.

При оформлении юридического адреса лучше не выбирать квартиру, которую вы используете в личных целях, а не в хозяйственных. Если других вариантов нет, то вам будет необходимо договориться с владельцем помещения и внести некоторые правки в договор. После этого хозяин должен зарегистрировать договор в налоговой. Нужно понимать, что по месту регистрации ИП могут прийти представители государственных органов, чтобы проверить, ведете ли вы тут хозяйственную деятельность.

Далее все просто: заходим на платформу CEIDG и проходим простую регистрацию. Только заранее продумайте, чем конкретно вы будете заниматься и какую сопутствующую деятельность будете вести. Система попросит вас ввести на выбор до 10 кодов деятельности. Не расстраивайтесь, если в процессе работы поймете, что начинаете новую практику: в системе предусмотрена возможность заменить коды.

Регистрация предпринимательской деятельности в форме JDG не требует внесения уставного капитала, в отличие от альтернативного решения с регистрацией ООО (Sp. z o.o.), где его минимальная величина составляет PLN 5000 (около $ 1250).



Фото: pexels.com

Формы налогообложения JDG

В соответствии с законом РП о налоге на доходы физических лиц, ведя бизнес в Польше в форме JDG, вы можете свободно выбрать одну из доступных форм налогообложения. Это главное преимущество ИП перед тем же ООО (Spółka z. o.o.).

Регистрируя JDG, вы вправе выбрать уплату налога в следующей форме:

На общих основаниях. Прогрессивная шкала составляет 17−32% — Zasady ogólne (Według skali podatkowej)

Тут мы имеем классический прогрессивный налог: до годового порогового значения в PLN 120 000 (около $ 30 000) вы платите 17%, но как только перешагнули данный порог в течение календарного года, ставка будет увеличена до 32%. Плюсом в данной форме налогообложения является возможность «класть» средства, которые будут использованы в целях увеличения прибыли, на затраты. Затраты не облагаются налогами.

Линейная шкала (flat tax) — Podatek liniowy, которая составляет 19%

Данный вид налогообложения чаще всего называется «линейный/единый налог». Ставка всегда одна и та же — 19%. Загвоздка этого налога заключается в том, что он не предполагает совместной семейной декларации и необлагаемой налогом суммы, как в случае с базовой ставкой.

Данный вид налога больше подходит для тех, чья прибыль составляет гораздо более высокую сумму, чем PLN 120 000 (около $ 30 000).

Подчеркнем, что этот вариант налогообложения нельзя использовать при ведении сельскохозяйственной деятельности.

Упрощенная форма (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) — фиксированные ставки не одинаковы для всех видов бизнеса и находятся в расчете на 2022 год от 3% до 15%.



Фото: pexels.com

Взносы

Следующая затрата любого индивидуального предпринимателя — ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, или Управление социального страхования). Это польское государственное учреждение, ответственное за сбор социальных платежей с доходов граждан и организаций, а также за распределение социальных пособий, пенсий и других видов субсидий.

С 1 января 2022 года начал действовать новый Polski ład, который вносит изменения в многие сферы жизни и бизнеса в Польше. Нововведения также затронули и взносы в ZUS.

Ключевым стало изменение ставки взноса на медицинское страхование (Składka zdrowotna): теперь она будет зависеть от формы налогообложения предпринимателя и его прибыли.

Стоит отметить, что польский предприниматель имеет право воспользоваться льготами при оплате взносов в ZUS в течение 5,5 лет от начала своей деятельности.

Льготы

1. Ulga na start (первые 6 месяцев) — льгота доступна предпринимателям, которые:

являются физическими лицами , т.е. ведут ИП (JDG) или являются партнерами гражданского партнерства (spółka cywilna)

, т.е. ведут ИП (JDG) или являются партнерами гражданского партнерства (spółka cywilna) занимаются предпринимательской деятельностью в первый раз или возобновляют ее по истечении 60 месяцев с даты последнего приостановления или прекращения.

Эти предприниматели не осуществляют деятельность в интересах бывшего работодателя, у которого работали полный рабочий день в текущем или предыдущем календарном году и выполняли деятельность, относящуюся к сфере их текущей деятельности.

Предпринимателю необходимо будет оплатить взнос на медицинское страхование (Składka zdrowotna), который зависит от формы налогообложения и дохода.

2. Referencyjne składki na ZUS (можно использовать в течение 24 месяцев после ulgi na start). Предприниматель может платить меньше взносов в ZUS, если выполняет два совокупных условия:

не ведет или не вел никакой другой несельскохозяйственной деятельности в течение последних 60 календарных месяцев до начала хозяйственной деятельности;

в течение последних 60 календарных месяцев до начала хозяйственной деятельности; не ведет коммерческую деятельность для бывшего работодателя, у которого работал в текущем или предыдущем календарном году и выполнял действия, относящиеся к сфере своей текущей деятельности.

В этом случае взносы (кроме Składki zdrowotnej) считаются от 30% минимальной заработной платы в 2022, т.е. 30% от PLN 3010, что равно PLN 903 (или $ 225).

Таким образом, в 2022 году предприниматель заплатит следующие взносы:

пенсионный — PLN 176,27 (около $ 44);

в пенсию по инвалидности — PLN 72,24 (около $ 18);

страховой (добровольный) — PLN 22,12 (около $ 5,5);

на случай происшествий — PLN 15,08 (около $ 4);

на медицинское страхование.

3. Mały ZUS plus (можно использовать в течение 36 месяцев после Składek preferencyjnych), но для получения льгот необходимо выполнить два ключевых условия:

ваш доход от несельскохозяйственной деятельности, осуществленной в течение предыдущего календарного года, не превышал PLN 120 000 (примерно $ 30 000);

вы вели бизнес в предыдущем календарном году не менее 60 календарных дней.

В этом случае взносы (кроме Składki zdrowotnej) считаются между 30% минимальной заработной платы в 2022 году и 60% средней заработной платы в IV квартале 2021 года. Таким образом, предприниматель заплатит:

пенсионный взнос;

взнос в пенсию по инвалидности;

страховой взнос (добровольный);

взнос на случай происшествий;

взнос на медицинское страхование.



Варшава. Фото: pexels.com

Если льготы не положены

Если предприниматель не может использовать никакие льготы, в таком случае он платит взносы в ZUS в полном размере. Для Duży ZUS взносы считаются от 60% средней заработной платы в IV квартале 2021 года.

Какие взносы оплачивает предприниматель в 2022 году:

пенсионный — PLN 693,58 (почти $ 173);

в пенсию по инвалидности — PLN 284,26 (около $ 71);

страховой (добровольный) — PLN 87,05 (около $ 22);

на случай происшествий — PLN 59,34 (приблизительно $ 15);

в Фонд труда — PLN 87,05 (около $ 22);

на медицинское страхование.

Чтобы рассчитать социальные взносы и на медицинское страхование, применим такую шкалу:

Социальные взносы (Składki społeczne)

Пенсионный (Składka emerytalna) — 19,52%;

В пенсию по инвалидности (Składka rentowa) — 8%;

Składka wypadkowa od 0,40% do 8,12% — 1,67%;

Страховой (добровольный) взнос (Składka chorobowa) — 2,45%;

В Фонд труда (Fundusz Pracy) — 2,45%.

Взнос на медицинское страхование (Składka zdrowotna)

Skala podatkowa — 9% от прибыли (прибыль = доход — затраты);

Podatek liniowy — 4,9% от прибыли;

Ryczałt.

Последний зависит от годовой прибыли. Если годовая прибыль составляет до PLN 60 000 (до $ 15 000), то выплаты Ryczałt составляют 60% средней зарплаты за IV квартал 2021, то есть PLN 319,79 (около $ 80). От PLN 60 000 до PLN 300 000 (от $ 15 000 до $ 75 000) — 100% средней зарплаты за IV квартал 2021, то есть PLN 509, 27 ($ 127). Выше PLN 300 000 (выше $ 75 000) — 160% средней зарплаты за IV квартал 2021, то есть PLN 916,68 (около $ 229).

Ликвидация JDG

Что касается приостановления/закрытия JDG, тут дела обстоят куда лучше, чем с Sp.z.o.o.: процесс закрытия JDG не занимает много времени и ничего не стоит.



Фото с сайта unsplash.com

Sp. Z o. o.: для разных составов учредителей и долей уставного капитала

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. Z o. o.), или Общество с ограниченной ответственностью — это одна из наиболее часто используемых форм ведения бизнеса в Польше как среди местных поляков, так и среди иммигрантов.

— Как правило, часто лица, планирующие начать свой бизнес, выбирают между индивидуальным предпринимателем и компанией с z о. о. Учредителем в Sp. Z o. o. может являться любое юридическое лицо. Это часто используют для смещения налогового резидентства, когда юридическое лицо/один из учредителей зарегистрировано на Кипре, — делятся специалисты EasyHub.

Состав учредителей, как и доли уставного капитала, могут быть очень разнообразными, поэтому данный вопрос лучше решить до начала регистрации. Конечно же, все поправимо, но вы должны понимать, что расширение/сокращение учредителей в Sp. Z o. o., продажа/покупка долей повлекут за собой финансовые затраты.

Регистрация

Для регистрации Sp. Z o. o. потребуется:

Паспорта всех учредителей (так как у любого юрлица учредителями (основателями) выступают физлица) либо PESEL;

(так как у любого юрлица учредителями (основателями) выступают физлица) либо ePUAP (это очень поможет для ускорения процесса регистрации) либо электронная подпись (podpis kwalifikowany);

(это очень поможет для ускорения процесса регистрации) либо (podpis kwalifikowany); Уставный капитал (не менее PLN 5000 в наличии, но не обязательно вносить уставный капитал на счет);

(не менее PLN 5000 в наличии, но не обязательно вносить уставный капитал на счет); Четкое понимание, чем компания будет заниматься;

Распределить доли между учредителями;

Определить роли в совете директоров.

Существует два варианта оформления документов:

Нотариальная регистрация.

Вид регистрации, при котором для будущей компании совместно с юристом создается устав с детальным распределением ролей, возможностей и запретов.

В этом случае придется потратить много времени на уникальный устав компании и существенную сумму на юриста и нотариуса (примерные затраты только на их услуги — PLN 2000+, или более $ 500).

Также нужно будет набраться терпения, ведь средний срок оформления документов колеблется от 1 до 3 месяцев в зависимости от задач. Однако данный тип регистрации незаменим, когда необходимо учесть все вышеописанные вопросы.

Электронная регистрация.

Вид регистрации компании через электронную государственную платформу, что существенно сокращает сроки проекта и стоимость. Регистрация компании занимает от 2−3 часов. Если мы рассматриваем стоимость услуг юридических компаний по Польше, то суммы существенно варьируются: от PLN 1500 до PLN 5000 (от $ 374 до $ 1250). Спросите почему? Все зависит напрямую от опыта, мастерства и, конечно же, наглости. Средняя цена за данную услугу на рынке Польши — PLN 2500−3000 ($ 623−748).

Налоги

Юридическое лицо Sp. Z o. o. облагается подоходным налогом на прибыль CIT-8.

Стандартная ставка данного налога составляет 19%, однако для предприятий с доходом до € 2 млн действует пониженный CIT-8, который составляет всего 9%.

Если необходимо вывести прибыль из компании после уплаты налогов только на учредителей, то это возможно сделать несколькими способами:

Дивиденды — данный способ жестко ограничивает количество выводов (только раз в год), и дивиденды облагаются 19%-ым налогом. К счастью, дивиденды не облагаются CIT-8. «Ухвала» — это вознаграждение руководства компании за грамотное управление. Данный способ не ограничивает в количестве выводов, но предлагает 17% до порогового значения в PLN 120 000 или $ 30 000 в эквиваленте (доход как физлица), а после пересечения порогового значения налоговая ставка будет равна 32%.

Если же мы говорим про работников компании, то все будет сильно зависеть от входных данных. Поэтому перед открытием мы рекомендуем воспользоваться консультацией юриста, а после уже приступать к открытию.



Фото: pexels.com

PSA: для инновационных стартапов и начинающих бизнесменов

Prosta spółka akcyjna (Простое акционерное общество) доступно для предпринимателей с 1 июля 2021 года. PSA будет легче ликвидировать, что очень важно для молодых компаний или людей, которые только планируют открыть бизнес, в том числе для инновационных стартапов.

— Процесс регистрации и налогообложение PSA ничем не отличаются от Sp. Z o. o., — рассказывают эксперты EasyHub.

Регистрация

Простое акционерное общество можно открыть как одному учредителю, так и группе. Его смогут создать и юридические лица, например другие компании.

Единственное ограничение: отсутствие возможности привязать PSA к одной компании с одним человеком с ограниченной ответственностью.

Чтобы открыть PSA, потребуется проделать все те же шаги, что и при регистрации Sp. Z o. o.:

нотариальное открытие (необходимо создать уникальный устав компании или в случае внесения нематериальных средств в счет доли компании);

(необходимо создать уникальный устав компании или в случае внесения нематериальных средств в счет доли компании); электронное открытие (регистрация компании через электронную государственную платформу). При выборе данного типа регистрации государственная пошлина будет назначена меньше, чем у Sp. Z o. o.



Фото: pexels.com

Капитал

Акционерный капитал PSA должен быть внесен при его создании и составляет не менее PLN 1. Он может быть покрыт денежными или материальными вкладами, такими как акции в другой компании, автомобиль или офисное оборудование. Таким образом,

вы можете стать акционером без внесения денежного взноса и без имущества, которое у вас есть.

Эта возможность особенно привлекательна для молодых предпринимателей, которые не имеют собственного капитала, но обладают уникальным ноу-хау.

Важно отметить, что акционерный капитал в PSA не будет раскрываться в его уставе. Это означает большую свободу при его изменении, без необходимости изменения устава компании.

Акции PSA не будут иметь номинальной стоимости, но переходят на права членов акционеров в компании. Это означает, что чем больше у вас акций, тем более важным будет ваш голос в компании. Таким образом, общая стоимость акций Простого акционерного общества не должна быть равна сумме акционерного капитала. Это иная конструкция, чем, например, в акционерном обществе, где стоимость акций должна покрывать весь уставный капитал.

Налоги

Правила налогообложения Prosta spółka akcyjna не отличаются от правил, применяемых в других компаниях с ограниченной ответственностью (как, скажем, ООО).

Получив прибыль, PSA будет плательщиком CIT (корпоративного подоходного налога).

Что касается прибыли, выплачиваемой акционеру в качестве дивидендов, она будет облагаться налогом на прибыль по фиксированной ставке (19%). Если члены управления фирмы будут иметь рабочий договор, тогда ситуация с налогами выглядит так: 17% подоходный налог (PIT) и взнос на медицинское страхование (9% от дохода).

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