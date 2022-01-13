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Из Испании экстрадирован белорус, обвиняемый в налоговых преступлениях

13.01.2022 14:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня из Барселоны доставлен 46-летний гражданин Беларуси, который 4 года находился в международном розыске по линии Интерпола. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Уроженец Минска был объявлен в розыск финансовой милицией по обвинению в лжепредпринимательстве и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. На протяжении нескольких лет он руководил преступной группой, которая на территории столицы и Минской области создала 47 лжепредпринимательских структур. Их противоправная деятельность повлекла причинение государству ущерба в виде неуплаты налогов на сумму более Br1 млн", - рассказали в МВД.

Совместные оперативно-разыскные мероприятия позволили правоохранительным органам Испании задержать фигуранта и поместить его под экстрадиционный арест.

Судебные органы Испании рассмотрели просьбу белорусской стороны о выдаче разыскиваемого и приняли решение о его экстрадиции в Беларусь.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Судебные органы Испании рассмотрели просьбу белорусской стороны о выдаче разыскиваемого и приняли решение о его экстрадиции в Беларусь.
 
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