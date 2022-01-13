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Лукашенко и Токаев провели телефонный разговор

13.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко и Токаев провели телефонный разговор

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев – президент Казахстана – провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Главы государства. 

Токаев поблагодарил Лукашенко за поддержку, в том числе в рамках ОДКБ, рассказал о ситуации и о том, какие меры принимаются, чтобы ее стабилизировать.

Также президенты обсудили двусторонние вопросы.

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев – президент Казахстана – провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Главы государства. ...
 
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