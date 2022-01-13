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Кошке стало скучно - она шлепнула собаку по уху. Только посмотрите, как все было – 100% будете хохотать до слез! (ВИДЕО)

13.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кошке стало скучно - она шлепнула собаку по уху. Только посмотрите, как все было – 100% будете хохотать до слез! (ВИДЕО)

Смешное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике кошке захотелось развеять скуку, и она решила шлепнуть по уху собаку, которая мирно сидела рядом. Пес сразу же отреагировал и громко клацнул зубами. Тогда кошка убежала.


Комментаторов насмешило поведение кошки.

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Смешное видео опубликовал ridus.ru. В ролике кошке захотелось развеять скуку, и она решила шлепнуть по уху собаку, которая мирно сидела рядом. Пес сразу же отреагировал...
 
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