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Кошке стало скучно - она шлепнула собаку по уху. Только посмотрите, как все было – 100% будете хохотать до слез! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Смешное видео опубликовал
В ролике кошке захотелось развеять скуку, и она решила шлепнуть по уху собаку, которая мирно сидела рядом. Пес сразу же отреагировал и громко клацнул зубами. Тогда кошка убежала.
Комментаторов насмешило поведение кошки.
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Кошке стало скучно - она шлепнула собаку по уху. Только посмотрите, как все было – 100% будете хохотать до слез! (ВИДЕО)
Смешное видео опубликовал ridus.ru. В ролике кошке захотелось развеять скуку, и она решила шлепнуть по уху собаку, которая мирно сидела рядом. Пес сразу же отреагировал...
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