Кошке стало скучно - она шлепнула собаку по уху. Только посмотрите, как все было – 100% будете хохотать до слез! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Смешное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике кошке захотелось развеять скуку, и она решила шлепнуть по уху собаку, которая мирно сидела рядом. Пес сразу же отреагировал и громко клацнул зубами. Тогда кошка убежала.





Комментаторов насмешило поведение кошки.

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