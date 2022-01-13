Белорусские теннисистки узнали своих соперников на старте Australian Open

Источник материала: ОНТ

Турнир начнется 17-го января. В женском одиночном разряде Арина Соболенко в первом круге встретится с хозяйкой кортов Сторм Сандерс, которая получила от организаторов специальное приглашение стартовать сразу в основной сетке.

Виктория Азаренко сыграет с 98-й ракеткой мира Панной Удварди из Венгрии. Соперница Александры Саснович пока неизвестна, она определится позднее по итогам квалификации.

В мужском турнире выступят два наших теннисиста. Егор Герасимов на старте столкнется с 10-м номером мирового рейтинга Хубертом Хуркачем из Польши, а Илья Ивашко – с испанцем Пабло Андухаром.

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