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Белорусские теннисистки узнали своих соперников на старте Australian Open

13.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские теннисистки узнали своих соперников на старте Australian Open

Турнир начнется 17-го января. В женском одиночном разряде Арина Соболенко в первом круге встретится с хозяйкой кортов Сторм Сандерс, которая получила от организаторов специальное приглашение стартовать сразу в основной сетке.

Виктория Азаренко сыграет с 98-й ракеткой мира Панной Удварди из Венгрии. Соперница Александры Саснович пока неизвестна, она определится позднее по итогам квалификации.

В мужском турнире выступят два наших теннисиста. Егор Герасимов на старте столкнется с 10-м номером мирового рейтинга Хубертом Хуркачем из Польши, а Илья Ивашко – с испанцем Пабло Андухаром.

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Турнир начнется 17-го января. В женском одиночном разряде Арина Соболенко в первом круге встретится с хозяйкой кортов Сторм Сандерс, которая получила от...
 
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