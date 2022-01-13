Глава МИД Литвы: Санкции не ударили по кошельку белорусского производителя удобрений, а напротив, спровоцировали рост цен его продукции

Источник материала: ОНТ

А то, что санкции приносят обратный эффект, официально подтвердил руководитель внешнеполитического ведомства Литвы.





Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ограничения, введенные против «Беларуськалия» не принесли желаемого результата и даже дали обратный эффект.

«Санкции не ударили по кошельку белорусского производителя удобрений, а напротив, спровоцировали рост цен его продукции, тем самым увеличив и доходы», – отметил руководитель литовского МИДА.

Теперь руководству страны предстоит подумать, чем покрыть собственные убытки. А они внушительные. Не только от потери белорусского транзита, но и от продовольственного эмбарго Минска. Ранее в ассоциации грузоперевозчиков Литвы сообщили, что убытки местных компаний превысят 100 миллионов евро в год.

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