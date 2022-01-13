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Сотрудники предприятия «Белаэронавигация» подключились к обсуждению проекта изменений Конституции Республики Беларусь

13.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сотрудники предприятия «Белаэронавигация» подключились к обсуждению проекта изменений Конституции Республики Беларусь

Высказать свое мнение и задать интересующие вопросы. В Беларуси продолжается обсуждение проекта изменений в Конституцию. Каковы основные новшества в главном законе страны? Об этом в трудовых коллективах по всей стране рассказывают эксперты, депутаты и члены конституционной комиссии.


Сегодня открытый диалог прошел на предприятии «Белаэронавигация». Его работники живо включились в беседу. Коллектив – под европейскими санкциями, а потому многих интересовало, как в дальнейшем государство будет выстраивать свою внешнюю политику и противостоять экономическому давлению извне.

Повышенный интерес и к такой форме народовластия как Всебелорусское народное собрание.  Прежде всего, как будут выбирать его делегатов и какими полномочиями планируется наделить этот орган.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Люди переживают за то, чтобы эта система работала, и ни в коем случае внешние и внутренние факторы не влияли на поступательное развитие вперед нашего государства. Здесь понятно, что собрались настоящие профессионалы своего дела, транспортной области, я думаю, им тоже интересно, куда будет двигаться это направление с учетом того давления, которое оказывается на страну и на предприятие».

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств: «Это уникальный опыт, поскольку во многих странах мира не выносятся такие вопросы на всенародное обсуждение, формируются эти законы в кулуарах, ведущими специалистами. А здесь – каждый желающий может внести свои предложения или хотя бы задуматься, что написано в основном законе, т.к. все мы в своей жизни должны им руководствоваться».

Все мнения будут услышаны. Белорусам небезразлично будущее своей страны. С момента обсуждения нового проекта Конституции поступило уже более 5 тысяч предложений.

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Высказать свое мнение и задать интересующие вопросы. В Беларуси продолжается обсуждение проекта изменений в Конституцию. Каковы основные новшества в главном...
 
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