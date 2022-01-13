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Сотрудники предприятия «Белаэронавигация» подключились к обсуждению проекта изменений Конституции Республики Беларусь
Источник материала: ОНТ
Высказать свое мнение и задать интересующие вопросы. В Беларуси продолжается обсуждение проекта изменений в Конституцию. Каковы основные новшества в главном законе страны? Об этом в трудовых коллективах по всей стране рассказывают эксперты, депутаты и члены конституционной комиссии.
Сегодня открытый диалог прошел на предприятии «Белаэронавигация». Его работники живо включились в беседу. Коллектив – под европейскими санкциями, а потому многих интересовало, как в дальнейшем государство будет выстраивать свою внешнюю политику и противостоять экономическому давлению извне.
Повышенный интерес и к такой форме народовластия как Всебелорусское народное собрание. Прежде всего, как будут выбирать его делегатов и какими полномочиями планируется наделить этот орган.
Все мнения будут услышаны. Белорусам небезразлично будущее своей страны. С момента обсуждения нового проекта Конституции поступило уже более 5 тысяч предложений.
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Сотрудники предприятия «Белаэронавигация» подключились к обсуждению проекта изменений Конституции Республики Беларусь
Высказать свое мнение и задать интересующие вопросы. В Беларуси продолжается обсуждение проекта изменений в Конституцию. Каковы основные новшества в главном...
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