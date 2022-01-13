Девушка увидела НЛО и рассказала друзьям, а они сообщили ей правду, от которой стало очень неловко. Прочитайте, интересная история! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавную историю опубликовал ridus.ru .

Жительница города Беллингхем в США Мэдди Студер в начале января вместе с друзьями пришла на пивной фестиваль. Через некоторое время над головой она заметила светящийся объект. Девушка сразу же подумала, что это НЛО и сильно испугалась. Мэдди рассказала об этом друзьям на следующий день. А они сообщили ей правду, от которой стало очень неловко.



Фото: соцсети

Оказалось, что за НЛО девушка приняла уличный фонарь – столб она не смогла увидеть в темноте.





Когда Мэдди поделилась роликом с «НЛО» в своем TikTok, видео собрало более 3 млн просмотров. Пользователи рассказывали и свои истории обмана зрения.

Главное фото: Pixabay.com

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