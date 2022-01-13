В Алма-Аты подвели итоги миротворческой миссии ОДКБ

Источник материала: ОНТ

Миссия белорусского воинского контингента в составе миротворческих сил ОДКБ в Казахстане завершена. Принято решение о возвращении военнослужащих в Беларусь.





Итоги операции сегодня подвели в Алма-Аты. Военнослужащие всех стран-союзников, которые приняли участие в миротворческой миссии, прошли торжественным маршем.

Отправка домой начинается сегодня и завершится в течение 10 дней. Как и предполагают договоренности. Всех миротворцев поблагодарил генсек ОДКБ Станислав Зась.

Военнослужащие уже начали передавать охраняемые объекты казахстанским силовикам. И готовят технику для возвращения в свои страны.

Чтобы оценить итоги миссии сегодня на внеочередное заседание собирается Совет министров обороны ОДКБ. Заседание – в формате видеоконференции.

На улицах Казахстана уже спокойно. Оперативный штаб по борьбе с терроризмом заявил о завершении спецоперации в 14 из 17 регионах страны. Здесь снят красный уровень угрозы. Казахстан постепенно возвращается к привычному ритму.

В аэропорт Алматы прибыл первый международный рейс. Всего на сегодня в разные гавани должны прилететь 63 международных рейса. В том числе из Минска. Большинство – в аэропорт Нур-Султана, который уже полностью восстановил работу.

Прокуратура Казахстана продолжает устанавливать всех причастных к мятежу и погромам. Проходят точечные задержания террористов, погромщиков и мародеров. Людей попросили анонимно присылать видео беспорядков на специальный сайт.

Личность каждого из замеченных будет установлена, а действиям дадут правовую оценку. Подобная технология – не новинка. В частности, в прошлом году таким же способом удалось установить всех участников штурма Капитолия.

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