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Владислав Колячонок дебютировал в НХЛ в составе «Аризоны»
Источник материала: ОНТ
Еще один белорусский хоккеист дебютировал в Национальной хоккейной лиге.
В составе «Аризоны» матч против «Торонто» отыграл Владислав Колячонок. Белорус выходил на лед в третьей паре защитников и провел на площадке более 12 минут.
Он завершил игру с показателем полезности «+1», а «Аризона» победила – 2:1.
В последний раз три белорусских хоккеиста одновременно играли в НХЛ 10 сезонов назад.
Всего же Колячонок стал 14-м представителем Беларуси в сильнейшей лиге мира.
Фото: Федерация хоккея Республики Беларусь
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Еще один белорусский хоккеист дебютировал в Национальной хоккейной лиге. В составе «Аризоны» матч против «Торонто» отыграл Владислав Колячонок. Белорус выходил...
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