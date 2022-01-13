Владислав Колячонок дебютировал в НХЛ в составе «Аризоны»

Источник материала: ОНТ

Еще один белорусский хоккеист дебютировал в Национальной хоккейной лиге.

В составе «Аризоны» матч против «Торонто» отыграл Владислав Колячонок. Белорус выходил на лед в третьей паре защитников и провел на площадке более 12 минут.

Он завершил игру с показателем полезности «+1», а «Аризона» победила – 2:1.

В последний раз три белорусских хоккеиста одновременно играли в НХЛ 10 сезонов назад.

Всего же Колячонок стал 14-м представителем Беларуси в сильнейшей лиге мира.

Фото: Федерация хоккея Республики Беларусь

Подписывайтесь на нас в Telegram