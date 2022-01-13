﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бесправника с более чем 2 промилле задержали в Орше

13.01.2022 14:37 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

13 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Орше сотрудники ГАИ остановили пьяного водителя без права управления авто, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел ночью 10 января. В милицию сообщили, что по городу разъезжает Mercedes, за рулем которого находится нетрезвый водитель.

Когда машину остановили, в ней находился 47-летний житель Оршанского района. После медицинского освидетельствования у мужчины выявили более 2 промилле алкоголя. Кроме того, установили и другое нарушение - у него нет водительских прав.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел ночью 10 января. В милицию сообщили, что по городу разъезжает Mercedes, за рулем которого находится нетрезвый водитель.
 
Новости дня
Новости разные
 
Владислав Колячонок дебютировал в НХЛ в составе «Аризоны»
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by