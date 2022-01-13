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Бесправника с более чем 2 промилле задержали в Орше
Источник материала: БелТА
13 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Орше сотрудники ГАИ остановили пьяного водителя без права управления авто, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Инцидент произошел ночью 10 января. В милицию сообщили, что по городу разъезжает Mercedes, за рулем которого находится нетрезвый водитель.
Когда машину остановили, в ней находился 47-летний житель Оршанского района. После медицинского освидетельствования у мужчины выявили более 2 промилле алкоголя. Кроме того, установили и другое нарушение - у него нет водительских прав.-0-
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Инцидент произошел ночью 10 января. В милицию сообщили, что по городу разъезжает Mercedes, за рулем которого находится нетрезвый водитель.
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