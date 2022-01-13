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Лжебизнесмен из Минской области брал предоплату за товар, который не поставлял

13.01.2022 16:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лжебизнесмен брал предоплату за товар, который в последующем не поставлял. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В Первомайское РУВД столицы обратились двое минчан, которые сообщили, что заказали запчасти для автомобилей, внесли за них предоплату, однако товар так и не получили. Сумма ущерба составила более Br1600.

Сотрудники милиции в ходе проведения проверки установили, что мошеннические действия в отношении заявителей совершил 50-летний житель Минской области.

"Мужчина создал сайт по оказанию автоуслуг и продаже автозапчастей. Потенциальным покупателям, которые связывались с ним в мессенджере, подозреваемый обещал выполнить практически любой заказ после поступления предоплаты. Получив деньги, фигурант убеждал заказчика, что все идет по плану: деталь везут из соседней страны, поэтому необходимо подождать. Также в качестве подтверждения мужчина высылал фотографии заказанного товара. Вместе с тем минчанин изначально не собирался выполнять обязательства", - рассказали в ГУВД.

Установлено, что фигурант занимался противоправной деятельностью на протяжении 2021 года и причастен еще к 8 аналогичным эпизодам мошенничества на территории республики.

Следственным комитетом дана правовая оценка действиям мужчины и возбуждено уголовное дело за мошенничество.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Первомайское РУВД столицы обратились двое минчан, которые сообщили, что заказали запчасти для автомобилей, внесли за них предоплату, однако товар так и не...
 
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