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Кошка захотела спуститься со шкафа, но оказалось, что она уже не в той форме. Посмотрите, будете смеяться до слез! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике можно увидеть попытки кошки Муси спуститься со шкафа. Оказалось, что она за время новогодних праздников отъела себе бока, и теперь задача слезть со шкафа для нее уже не такая простая.
Пользователей соцсетей рассмешила до слез осторожная кошка.
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Кошка захотела спуститься со шкафа, но оказалось, что она уже не в той форме. Посмотрите, будете смеяться до слез! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике можно увидеть попытки кошки Муси спуститься со шкафа. Оказалось, что она за время новогодних праздников отъела себе бока,...
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