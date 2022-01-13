Кошка захотела спуститься со шкафа, но оказалось, что она уже не в той форме. Посмотрите, будете смеяться до слез! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике можно увидеть попытки кошки Муси спуститься со шкафа. Оказалось, что она за время новогодних праздников отъела себе бока, и теперь задача слезть со шкафа для нее уже не такая простая.

Пользователей соцсетей рассмешила до слез осторожная кошка.

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