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Клип на песню Baby Shark стал самым просматриваемым. Осторожно, эта мелодия надолго останется у вас в голове (ВИДЕО)

13.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Клип на песню Baby Shark стал самым просматриваемым. Осторожно, эта мелодия надолго останется у вас в голове (ВИДЕО)

В интернете стремительно вирусится клип на песню Baby Shark. Это первый видеоролик, набравший 10 миллиардов просмотров на YouTube.


На видео ребенок исполняет незамысловатую песню, прослушав которую в ближайшее время вы вряд ли сможете легко выбросить ее из головы.

Второй в списке самых просматриваемых видео – клип песни Despacito, его посмотрели 7,7 миллиарда раз.

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В интернете стремительно вирусится клип на песню Baby Shark. Это первый видеоролик, набравший 10 миллиардов просмотров на YouTube. На видео ребенок исполняет...
 
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