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Клип на песню Baby Shark стал самым просматриваемым. Осторожно, эта мелодия надолго останется у вас в голове (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В интернете стремительно вирусится клип на песню Baby Shark. Это первый видеоролик, набравший 10 миллиардов просмотров на YouTube.
На видео ребенок исполняет незамысловатую песню, прослушав которую в ближайшее время вы вряд ли сможете легко выбросить ее из головы.
Второй в списке самых просматриваемых видео – клип песни Despacito, его посмотрели 7,7 миллиарда раз.
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Клип на песню Baby Shark стал самым просматриваемым. Осторожно, эта мелодия надолго останется у вас в голове (ВИДЕО)
В интернете стремительно вирусится клип на песню Baby Shark. Это первый видеоролик, набравший 10 миллиардов просмотров на YouTube. На видео ребенок исполняет...
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