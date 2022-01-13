Клип на песню Baby Shark стал самым просматриваемым. Осторожно, эта мелодия надолго останется у вас в голове (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

В интернете стремительно вирусится клип на песню Baby Shark. Это первый видеоролик, набравший 10 миллиардов просмотров на YouTube.





На видео ребенок исполняет незамысловатую песню, прослушав которую в ближайшее время вы вряд ли сможете легко выбросить ее из головы.

Второй в списке самых просматриваемых видео – клип песни Despacito, его посмотрели 7,7 миллиарда раз.

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