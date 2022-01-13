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Незаконный ввоз запчастей на Br260 из Литвы пресекли таможенники

13.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Незаконный ввоз запчастей на Br260 из Литвы пресекли таможенники

В пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз комплектующих для авто и запчасти на сумму Br260 тыс. Об этом сообщает Гродненская региональная таможня.

Согласно представленным документам, в машине казахстанской фирмы-перевозчика находился сборный груз из автомобильных запчастей и комплектующих к авто. 

По факту недекларирования товара начат административный процесс (ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь).


Фото: Гродненская региональная таможня

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В пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз комплектующих для авто и запчасти на сумму Br260...
 
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