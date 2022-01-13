Незаконный ввоз запчастей на Br260 из Литвы пресекли таможенники

Источник материала: ОНТ

В пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз комплектующих для авто и запчасти на сумму Br260 тыс. Об этом сообщает Гродненская региональная таможня.

Согласно представленным документам, в машине казахстанской фирмы-перевозчика находился сборный груз из автомобильных запчастей и комплектующих к авто.

По факту недекларирования товара начат административный процесс (ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь).





Фото: Гродненская региональная таможня

Подписывайтесь на нас в Telegram