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Незаконный ввоз запчастей на Br260 из Литвы пресекли таможенники
Источник материала: ОНТ
В пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз комплектующих для авто и запчасти на сумму Br260 тыс. Об этом
Согласно представленным документам, в машине казахстанской фирмы-перевозчика находился сборный груз из автомобильных запчастей и комплектующих к авто.
По факту недекларирования товара начат административный процесс (ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь).
Фото: Гродненская региональная таможня
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В пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз комплектующих для авто и запчасти на сумму Br260...
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