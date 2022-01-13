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Кошка испугала медведя – он убежал от нее на дерево! Посмотрите, это поразительно! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Интересное видео опубликовал
В ролике суровая кошка сразу же бросилась на медведя, как только его увидела. Хищник такого не ожидал – испугался и залез на дерево.
Пользователей Сети поразила грозная кошка.
Фото: Pixabay.com
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Интересное видео опубликовал ridus.ru. В ролике суровая кошка сразу же бросилась на медведя, как только его увидела. Хищник такого не ожидал – испугался и залез на...
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