«Как только это случится, девушка забудет, что нужны подарки и цветы». Вот как вести себя, чтобы ваша половинка не просила тратить на нее деньги!

Источник материала: ОНТ

Виктор из Гродно прислал сообщение ведущим программы «Наше утро» на ОНТ. Рассказывает, что его девушка романтик, и хочет цветов, подарков и разных приятных безделушек. А сам Виктор не видит смысла тратить деньги на бесполезные вещи. И вот как быть в такой ситуации, поясняет психолог Павел Зыгмантович.

Павел Зыгмантович, психолог: «Нужно понимать, что просьбы о подарках и цветах, это не просьбы о подарках. Это сигнал, что вашей девушке не хватает чего-то от вас. Скорее всего, заверений, что она для вас нужна, ценна».

Подробности смотрите в видео:





Фото: Pixabay.com

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