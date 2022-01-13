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«Как только это случится, девушка забудет, что нужны подарки и цветы». Вот как вести себя, чтобы ваша половинка не просила тратить на нее деньги!
Источник материала: ОНТ
Виктор из Гродно прислал сообщение ведущим программы «Наше утро» на ОНТ. Рассказывает, что его девушка романтик, и хочет цветов, подарков и разных приятных безделушек. А сам Виктор не видит смысла тратить деньги на бесполезные вещи. И вот как быть в такой ситуации, поясняет психолог Павел Зыгмантович.
Подробности смотрите в видео:
Фото: Pixabay.com
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«Как только это случится, девушка забудет, что нужны подарки и цветы». Вот как вести себя, чтобы ваша половинка не просила тратить на нее деньги!
Виктор из Гродно прислал сообщение ведущим программы «Наше утро» на ОНТ. Рассказывает, что его девушка романтик, и хочет цветов, подарков и разных приятных...
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