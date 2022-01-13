Мальчик спас семью от пожара. Теперь его считают героем (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Тристан Кук из Нэшвилла (Теннесси, США) спас свою семью от пожара. Теперь все его считают героем. Об этом сообщает Inside Edition.





Мальчик с сестрами и братом смотрел телевизор, когда почувствовал запах дыма.

Он открыл дверь в другую комнату, и увидел, что в ней – огонь. 9-летний Тристан сразу же начал кричать маме, что в доме начался пожар. Все успели покинуть здание невредимыми.

Теперь родные называют мальчика маленьким героем. Об их истории рассказали местные СМИ. Многие похвалили ребенка за действия, которые, возможно, спасли жизни в этой семье.

Правда, дом сильно пострадал от огня. Но родственники и друзья помогают погорельцам в беде.

Фото: скриншот из видео

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