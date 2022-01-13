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Мальчик спас семью от пожара. Теперь его считают героем (ВИДЕО)

13.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мальчик спас семью от пожара. Теперь его считают героем (ВИДЕО)

Тристан Кук из Нэшвилла (Теннесси, США) спас свою семью от пожара. Теперь все его считают героем. Об этом сообщает Inside Edition.


Мальчик с сестрами и братом смотрел телевизор, когда почувствовал запах дыма. 

Он открыл дверь в другую комнату, и увидел, что в ней – огонь. 9-летний Тристан сразу же начал кричать маме, что в доме начался пожар. Все успели покинуть здание невредимыми.

Теперь родные называют мальчика маленьким героем. Об их истории рассказали местные СМИ. Многие похвалили ребенка за действия, которые, возможно, спасли жизни в этой семье.

Правда, дом сильно пострадал от огня. Но родственники и друзья помогают погорельцам в беде.

Фото: скриншот из видео

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Тристан Кук из Нэшвилла (Теннесси, США) спас свою семью от пожара. Теперь все его считают героем. Об этом сообщает Inside Edition. Мальчик с сестрами и братом смотрел...
 
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