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Мальчик спас семью от пожара. Теперь его считают героем (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Тристан Кук из Нэшвилла (Теннесси, США) спас свою семью от пожара. Теперь все его считают героем. Об этом
Мальчик с сестрами и братом смотрел телевизор, когда почувствовал запах дыма.
Он открыл дверь в другую комнату, и увидел, что в ней – огонь. 9-летний Тристан сразу же начал кричать маме, что в доме начался пожар. Все успели покинуть здание невредимыми.
Теперь родные называют мальчика маленьким героем. Об их истории рассказали местные СМИ. Многие похвалили ребенка за действия, которые, возможно, спасли жизни в этой семье.
Правда, дом сильно пострадал от огня. Но родственники и друзья помогают погорельцам в беде.
Фото: скриншот из видео
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Тристан Кук из Нэшвилла (Теннесси, США) спас свою семью от пожара. Теперь все его считают героем. Об этом сообщает Inside Edition. Мальчик с сестрами и братом смотрел...
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