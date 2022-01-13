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20 хоккеистов минского «Динамо» на самоизоляции из-за положительных тестов на COVID-19
Источник материала: ОНТ
На самоизоляцию отправлены и переведены в список травмированных из-за положительного теста на COVID-19 20 хоккеистов минского «Динамо»,
Положительными тесты на COVID-19, помимо игроков, оказались и у некоторых тренеров и представителей столичной команды.
Ранее массовые случаи заражения также были в «Салавате Юлаеве», ЦСКА, «Автомобилисте», «Торпедо», рижском «Динамо».
Ранее мы
Фото: БЕЛТА
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На самоизоляцию отправлены и переведены в список травмированных из-за положительного теста на COVID-19 20 хоккеистов минского «Динамо», сообщает БЕЛТА. Положительными...
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