20 хоккеистов минского «Динамо» на самоизоляции из-за положительных тестов на COVID-19

Источник материала: ОНТ

На самоизоляцию отправлены и переведены в список травмированных из-за положительного теста на COVID-19 20 хоккеистов минского «Динамо», сообщает БЕЛТА.

Положительными тесты на COVID-19, помимо игроков, оказались и у некоторых тренеров и представителей столичной команды.

Ранее массовые случаи заражения также были в «Салавате Юлаеве», ЦСКА, «Автомобилисте», «Торпедо», рижском «Динамо».

Ранее мы писали , что руководство КХЛ перенесло игровые дни с 15 по 21 января на более поздние даты из-за роста числа заболевших в клубах.

Фото: БЕЛТА

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