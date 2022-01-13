﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

46-летний белорус экстрадирован из Испании: его обвиняют в налоговых преступлениях (ВИДЕО)

13.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

46-летний гражданин Беларуси 4 года был в международном розыске по линии Интерпола – сегодня его доставили из Барселоны, сообщают в МВД.

Мужчину из Минска финансовая милиция объявила в розыск – его обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и лжепредпринимательстве. Он несколько лет руководил преступной группой. Она создала в Минске и Минской области 47 лжепредпринимательских структур. В результате их деятельности государству причинен ущерб – более миллиона рублей неуплаты налогов.

Фото: архив БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
46-летний гражданин Беларуси 4 года был в международном розыске по линии Интерпола – сегодня его доставили из Барселоны, сообщают в МВД. Мужчину из Минска...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лжебизнесмен из Минской области брал предоплату за товар, который не поставлял
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by