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46-летний белорус экстрадирован из Испании: его обвиняют в налоговых преступлениях (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
46-летний гражданин Беларуси 4 года был в международном розыске по линии Интерпола – сегодня его доставили из Барселоны,
Мужчину из Минска финансовая милиция объявила в розыск – его обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и лжепредпринимательстве. Он несколько лет руководил преступной группой. Она создала в Минске и Минской области 47 лжепредпринимательских структур. В результате их деятельности государству причинен ущерб – более миллиона рублей неуплаты налогов.
Фото: архив БЕЛТА
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46-летний гражданин Беларуси 4 года был в международном розыске по линии Интерпола – сегодня его доставили из Барселоны, сообщают в МВД. Мужчину из Минска...
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