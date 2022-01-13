46-летний белорус экстрадирован из Испании: его обвиняют в налоговых преступлениях (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

46-летний гражданин Беларуси 4 года был в международном розыске по линии Интерпола – сегодня его доставили из Барселоны, сообщают в МВД.

Мужчину из Минска финансовая милиция объявила в розыск – его обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и лжепредпринимательстве. Он несколько лет руководил преступной группой. Она создала в Минске и Минской области 47 лжепредпринимательских структур. В результате их деятельности государству причинен ущерб – более миллиона рублей неуплаты налогов.

Фото: архив БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram