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Доступ к сайту Human Constanta ограничен постановлением прокурора

13.01.2022 16:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По постановлению прокурора города Минска Олега Лаврухина ограничен доступ к интернет-сайту Human Constanta - humanconstanta.by, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В работе этого ресурса установлены многочисленные нарушения закона "О средствах массовой информации".

В частности, на сайте в свободном доступе была размещена недостоверная информация, направленная на распространение деструктивных настроений в обществе, подрыв авторитета действующей власти, сотрудников правоохранительного блока.

Отдельные статьи сопровождались радикальными сообщениями, разжигающими вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам. Публиковались и иные сведения, которые явно дискредитировали деятельность государственных и правоохранительных органов.

В прокуратуре пояснили: в соответствии с законом о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Беларуси или запрещено законом, иными законодательными актами.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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