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В Горецком районе в лобовом столкновении погиб водитель

13.01.2022 16:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Горецком районе в результате ДТП погиб водитель. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло сегодня в 15.30. 29-летний водитель грузового автомобиля Mercedes, двигаясь на 110-м км автодороги Кричев - Орша - Лепель (Горецкий район), не выбрал безопасную скорость движения и не учел погодные и дорожные условия. В результате на закруглении дороги влево он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении атомобилем Nissan Patrol.

В результате ДТП 47-летний водитель автомобиля Nissan Patrol от полученных травм скончался на месте происшествия.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям неукоснительно соблюдать правила и учитывать складывающиеся погодные условия. "Управление транспортом в зимних условиях требует особого внимания и хороших навыков вождения, - уточнили в ГАИ. - Многие нештатные ситуации на зимней дороге могут быть чреваты серьезными последствиями".-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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ДТП произошло сегодня в 15.30. 29-летний водитель грузового автомобиля Mercedes, двигаясь на 110-м км автодороги Кричев - Орша - Лепель (Горецкий район), не выбрал безопасную...
 
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