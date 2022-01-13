Источник материала: БелТА

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польское заграждение из колючей проволоки приводит к гибели зубров, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Вечером 12 января в национальном парке "Беловежская пуща" вблизи польского заграждения из колючей проволоки белорусские пограничники обнаружили труп зубра. "Следы на земле указывают, что животное пыталось пройти через заграждение, а спустя время пало ввиду истощения. Прибывшие на место сотрудники национального парка констатировали, что этот зубр был из популяции, обитающей с польской стороны пущи", - рассказали в Госпогранкомитете.

Осенью стадо сезонно мигрировало в Беларусь, а с наступлением холодов возвращалось в Польшу к месту зимнего прикорма. Однако на пути миграции зубров польские власти установили непреодолимое для животных заграждение из колючей проволоки.

"Кроме того, в отличие от белорусского сигнализационного комплекса, "егоза" наносит зверю травмы, несовместимые с жизнью, и становится смертельной преградой для перемещения животных. Именно поэтому при возведении новых и модернизации существующих белорусских инженерных заграждений и сигнализационных комплексов на государственной границе предусматриваются специальные разрывы и проходы для обеспечения миграции диких животных", - отметили в ГПК.

Сотрудники Беловежской пущи доставили сено, чтобы прикормить зубров, находящихся вблизи белорусско-польской границы. "Вместе с тем "убедить" таким способом лесных великанов сменить места, где они годами подкармливались в зимний период, не так просто. В результате почти 30 зубров продолжают оставаться заложниками политических решений Польши, которые лишают свободы перемещения животных", - добавили в ведомстве.-0-