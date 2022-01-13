﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Более 20 зубров провалились под лед в Свислочском районе

13.01.2022 17:55 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 зубров провалились под лед в Свислочском районе Гродненской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"По информации, поступившей из национального парка "Беловежская пуща", вблизи деревни Большие Масушины на территории Свислочского района обнаружен 21 зубр, провалившийся под лед. Животные были найдены в акватории пруда на реке Медянка", - рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, зубры находились в составе стада численностью не менее 100 особей, часть из которых погибла при преодолении водной преграды по льду. Кроме того, на берегу реки обнаружен погибший сеголеток (зубр возрастом 10-11 месяцев), который был загрызен хищниками, предположительно, волками.

Все погибшие животные извлечены из-подо льда. На месте работает комиссия с участием представителей Свислочской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, Свислочского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, районной ветеринарной службы и научного отдела, отдела зуброведения и ветеринарной службы национального парка "Беловежская пуща".-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"По информации, поступившей из национального парка "Беловежская пуща", вблизи деревни Большие Масушины на территории Свислочского района обнаружен 21 зубр,...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГПК: польская "колючка" приводит к гибели зубров
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by