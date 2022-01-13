Мадридский «Реал» вышел в финал розыгрыша Суперкубка Испании по футболу

Источник материала: ОНТ

«Реал Мадрид» вышел в финал розыгрыша Суперкубка Испании по футболу. Причем в 1/2 королевский клуб одолел «Барселону».

Командам не хватило 90 минут, чтобы выявить победителя. Основное время завершилось со счетом 2:2. Причем каталонцы дважды отыгрывались. А судьба матча решилась на 98-й минуте, когда точку поставил Федерико Вальверде (3:2).

Отметим, что Суперкубок Испании второй год подряд проводится в Саудовской Аравии. А вот обладатель аналогичного трофея в Италии уже известен.

В поединке за Суперкубок «Интеру» и «Ювентусу» также потребовалось дополнительное время. И когда дело уже практически дошло до серии пенальти, победу миланцам принес Алексис Санчез, забивший на 120-й минуте (2:1).

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