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Постановлением прокурора Минска ограничен доступ к интернет-сайту Human Constanta

13.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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По постановлению прокурора города Минска Олега Лаврухина ограничен доступ к интернет-сайту Human Constanta. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.

Сообщается, что в работе ресурса установлены нарушения закона «О средствах массовой информации».


Фото: pixabay

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Теги: Минск
 
 
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По постановлению прокурора города Минска Олега Лаврухина ограничен доступ к интернет-сайту Human Constanta. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Беларуси....
 
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