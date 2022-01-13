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Постановлением прокурора Минска ограничен доступ к интернет-сайту Human Constanta
Источник материала: ОНТМинска ограничен доступ к интернет-сайту Human Constanta" class="one-news__figure-img">
По постановлению прокурора города Минска Олега Лаврухина ограничен доступ к интернет-сайту Human Constanta. Об этом
Сообщается, что в работе ресурса установлены нарушения закона «О средствах массовой информации».
Фото: pixabay
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По постановлению прокурора города Минска Олега Лаврухина ограничен доступ к интернет-сайту Human Constanta. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Беларуси....
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