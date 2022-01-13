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Песков: Россия не бросит Беларусь в трудную минуту

13.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Песков: Россия не бросит Беларусь в трудную минуту

Россия не бросит Беларусь в трудную минуту. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь Владимира Путина не ответил на вопрос, будет ли Москва после отказа Литвы от транзита белорусских калийных удобрений перенаправлять эти поставки через свою территорию.


Также его спросили, собираются ли Президенты России и Беларуси обсуждать тему транзита белорусских удобрений – на этот вопрос Песков не ответил.

Фото: depositphotos.com

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Россия не бросит Беларусь в трудную минуту. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь...
 
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