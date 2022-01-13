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«Белавиа» возобновляет полеты в Алматы. Есть расписание рейсов
Источник материала: ОНТ
«Белавиа» возобновляет выполнение рейсов в Алматы с 15 января с вылетом из Минска по 3 и 6 дням, а из Алматы – по 4 и 7 дням. Об этом
В Нур-Султан самолеты летают с 7 января согласно расписанию.
В случае отмены рейса пассажиры могут произвести перенос вылета на другую дату или возврат авиабилета.
Фото: БЕЛТА
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«Белавиа» возобновляет выполнение рейсов в Алматы с 15 января с вылетом из Минска по 3 и 6 дням, а из Алматы – по 4 и 7 дням. Об этом сообщает сайт авиакомпании. В...
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