«Белавиа» возобновляет полеты в Алматы. Есть расписание рейсов

Источник материала: ОНТ

«Белавиа» возобновляет выполнение рейсов в Алматы с 15 января с вылетом из Минска по 3 и 6 дням, а из Алматы – по 4 и 7 дням. Об этом сообщает сайт авиакомпании.

В Нур-Султан самолеты летают с 7 января согласно расписанию.

В случае отмены рейса пассажиры могут произвести перенос вылета на другую дату или возврат авиабилета.

Фото: БЕЛТА

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