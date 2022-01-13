Моряки приняли в свою команду котенка. Рассказываем, зачем и как так получилось

Источник материала: ОНТ

Жизнь кота по кличке Lollipop, что в переводе обозначает «леденец», несколько необычна с самого его рождения. О том, как моряки приняли его в свою команду, сообщает Inside Edition.





Однажды бездомная кошка незаметно пробралась на корабль в Турции, а вскоре родила там пятерых котят. Моряки передали новоиспеченную маму в приют, четверых котят некоторые члены команды забрали в свои семьи, а одного – им оказался Lollipop – решили оставить на судне.

С тех пор мурлыка и живет с моряками, бороздит водные просторы, а еще помогает – тщательно осматривает корабль, повышает настроение всем на борту.

К слову, моряки помогают бездомным кошкам. Они всегда покупают корм и, заходя в очередной порт, оставляют его владельцам портовых магазинов, чтобы те подкармливали животных.

Фото: скриншот из видео

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