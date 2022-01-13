Военное ведомство Украины перешло под внешнее управление

Источник материала: ОНТ

На постоянной основе и в штате там начали работать американские военные советники.

Это действующие офицеры армии США Крис Риццо и Тодд Браун. В их обязанности входит помощь в проведение реформы армии, консультации по вопросам политики, управления в военной сфере, евроатлантической интеграции.

Информацию разместил в своем Facebook директорат политики в сфере обороны Министерства обороны Украины.

Подписывайтесь на нас в Telegram