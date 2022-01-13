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Военное ведомство Украины перешло под внешнее управление
Источник материала: ОНТ
На постоянной основе и в штате там начали работать американские военные советники.
Это действующие офицеры армии США Крис Риццо и Тодд Браун. В их обязанности входит помощь в проведение реформы армии, консультации по вопросам политики, управления в военной сфере, евроатлантической интеграции.
Информацию разместил в своем Facebook директорат политики в сфере обороны Министерства обороны Украины.
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На постоянной основе и в штате там начали работать американские военные советники. Это действующие офицеры армии США Крис Риццо и Тодд Браун. В их обязанности...
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