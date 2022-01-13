МВД: задержана банда автоугонщиков элитных иномарок в Бобруйском районе

Источник материала: ОНТ

Правоохранители разоблачили участников группы, которые занимались угоном дорогих автомобилей. Об этом сообщили в МВД.

Согласно данным источника, в декабре за одну ночь неизвестные угнали в Минском районе кроссоверы Kia Sportage и Hyundai Santa Fe 2020 года выпуска.

Была проведена спецоперация в Бобруйском районе на автодороге Бобруйск – Рогачев. Один из фигурантов сидел за рулем чужого авто и проигнорировал требование работников ГАИ остановиться.

После этого бойцам спецподразделения «Алмаз» пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить авто.

В результате прошедших обысков по местам жительства и в гаражах фигурантов обнаружено имущество пострадавших, находившееся в салонах автомобилей в момент похищения.

Также правоохранителями были изъяты две винтовки, сим-карты российских мобильных операторов, электронные устройства для вскрытия транспортных средств и блокировки сигнализации.

Фото: скриншот из видео МВД

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