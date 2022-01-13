|
МВД: задержана банда автоугонщиков элитных иномарок в Бобруйском районе
Источник материала: ОНТ
Правоохранители разоблачили участников группы, которые занимались угоном дорогих автомобилей. Об этом
Согласно данным источника, в декабре за одну ночь неизвестные угнали в Минском районе кроссоверы Kia Sportage и Hyundai Santa Fe 2020 года выпуска.
Была проведена спецоперация в Бобруйском районе на автодороге Бобруйск – Рогачев. Один из фигурантов сидел за рулем чужого авто и проигнорировал требование работников ГАИ остановиться.
После этого бойцам спецподразделения «Алмаз» пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить авто.
В результате прошедших обысков по местам жительства и в гаражах фигурантов обнаружено имущество пострадавших, находившееся в салонах автомобилей в момент похищения.
Также правоохранителями были изъяты две винтовки, сим-карты российских мобильных операторов, электронные устройства для вскрытия транспортных средств и блокировки сигнализации.
Фото: скриншот из видео МВД
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранители разоблачили участников группы, которые занимались угоном дорогих автомобилей. Об этом сообщили в МВД. Согласно данным источника, в декабре за...
|
Архив (Разное)