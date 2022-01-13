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Лжебизнесмен брал предоплату за товар и не поставлял его

13.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лжебизнесмен брал предоплату за товар и не поставлял его

Лжебизнесмен из Минской области брал предоплату за товар, но потом его не поставлял. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

К правоохранителям столицы обратились двое минчан. Они сообщили о своем заказе на запчасти для авто, внесли предоплату, но товар так и не получили. Сумма ущерба составила более Br1600.

В дальнейшем стало ясно, что мошеннические действия в отношении покупателей запчастей совершил 50-летний житель Минской области.

Мужчина занимался такой «торговлей» на протяжении 2021 года. Установлено, что он причастен еще к 8 аналогичным эпизодам мошенничества.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay

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Лжебизнесмен из Минской области брал предоплату за товар, но потом его не поставлял. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома. К правоохранителям...
 
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