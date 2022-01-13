|
Лжебизнесмен брал предоплату за товар и не поставлял его
Источник материала: ОНТ
Лжебизнесмен из Минской области брал предоплату за товар, но потом его не поставлял. Об этом
К правоохранителям столицы обратились двое минчан. Они сообщили о своем заказе на запчасти для авто, внесли предоплату, но товар так и не получили. Сумма ущерба составила более Br1600.
В дальнейшем стало ясно, что мошеннические действия в отношении покупателей запчастей совершил 50-летний житель Минской области.
Мужчина занимался такой «торговлей» на протяжении 2021 года. Установлено, что он причастен еще к 8 аналогичным эпизодам мошенничества.
Возбуждено уголовное дело.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лжебизнесмен из Минской области брал предоплату за товар, но потом его не поставлял. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома. К правоохранителям...
|
Архив (Разное)