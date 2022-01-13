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Задержан минчанин, повредивший милицейское авто с использованием взрывного устройства

13.01.2022 18:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан 45-летний минчанин, который с использованием самодельного взрывного устройства повредил милицейский автомобиль, сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, передает корреспондент БЕЛТА.

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Теги: Минск
 
 
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13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан 45-летний минчанин, который с использованием самодельного взрывного устройства повредил милицейский...
 
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