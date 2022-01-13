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Задержан минчанин, повредивший милицейское авто с использованием взрывного устройства
Источник материала: БелТА
13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан 45-летний минчанин, который с использованием самодельного взрывного устройства повредил милицейский автомобиль, сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, передает корреспондент БЕЛТА.
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13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан 45-летний минчанин, который с использованием самодельного взрывного устройства повредил милицейский...
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