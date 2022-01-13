Разбираемся, что лучше: копить на Tesla или вложить в Tesla?

Источник материала: Myfin



Фото: FREE2EX

Что такое токенизированные акции?

Токенизированные акции — это цифровой актив, который торгуется на некоторых регулируемых биржах с использованием технологии блокчейн. Это производный инструмент, который отслеживает эффективность базового актива. Например, покупая одну токенизированную акцию Tesla, вы не получаете права собственности на базовый актив, а владеете производным инструментом, который отслеживает его эффективность.

Используя торговлю с левереджем, даже с небольшим инвестиционным капиталом, можно обеспечить себе накопления. Токенизированные акции торгуются на криптовалютных биржах таких, как FREE2EX и FTX

Как заработать на Tesla?

Классический пример, когда обычный автолюбитель ставит перед собой цель — приобрести машину Tesla, он начинает на нее копить. И совсем другой подход для достижения такой же цели выберет инвестор, — предпочтет зарабатывать на акциях компании, и уже на полученные накопления купить электрокар Tesla.

У большинства читателей возникнет стереотипное возражение, — «чтобы начать зарабатывать на акциях, нужен большой стартовый капитал». На первый взгляд, все выглядит похоже. Например, если вы покупаете акции Tesla на $ 1 000, и через время они выросли в цене на 5%, то ваша прибыль составит всего лишь $50. С таким доходом на новый автомобиль придется копить десятилетиями.

Инвесторы знают, что существуют эффективные финансовые инструменты, позволяющие увеличивать капитал в разы быстрее. И к тому же вложения могут быть минимальными.

Левередж или «торговля с кредитным плечом»

Используя инструмент — левередж (кредитное плечо) ваша торговая позиция и увеличивается за счет заемного капитала. Таким образом, потенциальная прибыль растет, но также следует учитывать и возможный риск более высоких потерь. Выбирая такой тип торговли, вы должны проявлять крайнюю осторожность и понимать, как использовать хеджирование и другие стратегии для управления рисками.

Как работает торговля с кредитным плечом?

Торговля с левереджем заключается в том, что вы вносите первоначальный депозит для заимствования средств. Рассмотрим данный инструмент на примере $1000. Выбранная вами криптобиржа предоставляет кредитное плечо 5:1. Чтобы купить или продать токенинизированные акции компании Tesla на сумму в $5000, потребуется всего одна тысяча собственных средств. Так вы получаете возможность торговать в 5 раз большим количеством акций по сравнению с тем, если бы приобретали активы со стартовым капиталом в 1 тысячу без использования кредитного плеча.

Всю прибыль, полученную при торговле с плечом, вы оставляете себе, бирже нужно вернуть только заемные средства и заплатить комиссию в 0,2% от суммы сделки. Компании заинтересованы в том, чтобы вы совершали более масштабные сделки. Важно помнить, что вместе с ростом потенциальной прибыли растет и возможный убыток.

Итак, используя левередж, вы можете купить акции или криптовалюту, если считаете, что их стоимость будет расти (и получать прибыль от роста цены), или продавать их, если считаете, что возможно снижение цен (и получать прибыль от падения стоимости активов).

Торговля с плечом позволяет увеличивать доступный инвестиционный бюджет в разы, при этом пропорционально умножая прибыль и возможные риски. Разумный подход к использованию левериджа может привести к быстрому заработку значительных сумм, осталось лишь определиться, стоит ли вкладываться в активы автомобильных компаний.

Устойчивый рост Tesla, какие перспективы для инвесторов?

В третьем квартале 2021 года было продано 241 300 электромобилей, что превзошло средние ожидания и прогнозные объемы аналитиков FactSet, которые предсказывали выпуск 232 000 Tesla. В сравнении с прошлым кварталом текущего года количество продаж увеличилось на 20%, а если сравнить актуальные данные с аналогичным периодом прошлого года, мы увидим рост на 73%.

На рынке ценных бумаг ситуация также складывается благоприятно для компании. Несмотря на то что финансовые результаты третьего квартала будут опубликованы только через несколько недель, во втором квартале текущего года выручка Tesla почти удвоилась – она составила 11.96 миллиарда долларов против 11.53 ожидаемых.

Такой успех соответствует амбициозным планам Илона Маска. Владелец планирует увеличение объемов производства до 2030-го года на 20 миллионов электромобилей в год. Подобные заявления выглядят смело, на фоне уверенного доминирования Tesla и они могут стать реальностью. Очень точную оценку ситуации дал Дэн Айвз, аналитик Wedbush: «Сейчас рынок электромобилей – это мир Tesla, все остальные просто платят им за аренду». Он же уверен, что уже в 2023 Tesla сможет преодолеть отметку в миллион выпущенных за год автомобилей.

Относительно рыночной капитализации компании, Ark Invest - фирма по управлению инвестициями, прогнозирует рост акций Tesla до $3 000 к 2025 году. Такие прогнозы делают производителя электро автомобилей достаточно привлекательной для инвестиций, а предоставленное кредитное плечо FREE2EX, открывает возможности заработка на успехе компании, даже если у вас небольшой стартовый капитал.

Насколько оправданы инвестиции в другие автомобильные компании

Tesla на сегодняшний день является крупнейшим производителем электромобилей в США, но достаточно качественный рост показывают и другие автомобильные компании. По данным Experian, в 2021 году доля Audi в регистрации электромобилей выросла до 3,3%, доля Ford - до 5,2%, а доля Chevrolet - на 1,3% до 9,6%. Доля Nissan увеличилась до 3,9%.

По оценкам Филиппа Ушуа из Jefferies, General Motors - «растёт быстрее любых ожиданий» – к 2030 году компания планирует втрое увеличить операционную прибыль и вдвое выручку. Уже упомянутый выше Дэн Айвз считает, что эти цели вполне достижимы.

Что касается краткосрочной перспективы, тянувшееся с начала июня падение к концу сентября сменилось уверенным ростом. Ситуация на рынке выглядит подходящей для приобретения акций: например, 07.10 рост составил 4.4%. Схожие показатели имеет и Ford Motor Company, прибавившая в этот день 5%.

С Harley-Davidson ситуация выглядит не такой радужной: в последние дни цена акций достаточно заметно колеблется, в целом склоняясь к снижению. Однако в этом случае левередж позволяет зарабатывать на коротких позициях, получая доход от верной ставки на снижение стоимости актива.

Чем токенизированные активы лучше обычных акций

Токенинизированные активы и обычные акции - это совершенно разные инвестиции. Например, акции публичной компании дают вам определенный процент владения самой компанией, пропорционально количеству акций, выпущенных компанией. Предположим, компания «А» передает 50% своей собственности в виде 50 акций. Если вы купите одну из этих акций, вы буквально будете владеть 1% в данной компании.

Обычные токенизированные активы – это токены, цена которых привязана к курсу основного актива. Например, токенизированные акции Tesla всегда стоят столько же, сколько обычные акции компании. Преимущества в том, что вы можете начать инвестировать с минимальными издержками. Не нужно предоставлять большой депозит или заключать договор доверительного управления с банком, комиссия за покупку-продажу токенов минимальна.

Криптовалютная биржа FREE2EX предоставляет возможность инвестировать средства не в стандартные ценные бумаги и быть владельцами определенного процента в компании, а в токенизированные активы.

FREE2EX идет на шаг дальше, токенизируя не сами активы, а разницу в их цене между стоимостью покупки и продажи. То есть, убыток или доход инвестора всегда равен изменению цены актива за период его удержания. Такие токены позволяют вам торговать с плечом, учитывая прибыль.

Если тема инвестирования в криптовалютные активы, как альтернатива для накопления средств на машину мечты — Tesla интересна, переходите c порталa MyFin.

Статьи-ликбезы от портала MyFin и регулируемой криптобиржи FREE2EX помогут даже новичкам разобраться в основных концепциях из мира криптовалют. Не пропустите следующую публикацию!

Токены не обеспечены государством и не являются средством платежа. Деятельность, связанная со сделками (операциями) с токенами, связана с высоким уровнем риска полной потери денежных средств и иных объектов гражданских прав (инвестиций), переданных в обмен на токены. Правовое регулирование сделок с токенами не имеет единообразного подхода, и последствия совершения таких сделок могут иметь разную правовую оценку в различных государствах.

Данная статья не является консультацией или руководством, а создана в качестве информационно-просветительского материала.

*Партнерский материал. ООО «Пиксель Интернет» УНП: 590995582