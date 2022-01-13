СК: у задержанного минчанина обнаружено не менее 5 подготовленных к использованию взрывных устройств

Источник материала: БелТА

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В жилище и подсобных помещениях задержанного минчанина обнаружены не менее 5 подготовленных к использованию взрывных устройств и в больших количествах различные химические вещества и компоненты для их изготовления, а также справочная литература по взрывчатым веществам, порохам и пиротехническим составам. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в следственном комитете Беларуси.

По данным следствия, около 4 часов 50 минут 8 января текущего года у здания УВД администрации Центрального района г. Минска путем подрыва неустановленного взрывного устройства умышленно поврежден автомобиль оперативного назначения, принадлежащий ГУВД Мингорисполкома. Ночью 13 января текущего года аналогичным способом повреждены киоск "Табакерка" и урна, расположенные вблизи дома 91 по Старовиленскому тракту в городе Минске.

"В обоих случаях на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В результате осмотров мест происшествий и иных следственных действий обнаружены и изъяты предметы и объекты со следами воздействия повреждающих факторов взрыва, части и элементы взрывных устройств, а также видеоматериалы. Назначены комплексные экспертные исследования, в том числе взрыво- и пожарно-техническая, химическая экспертизы, производство которых поручено специалистам ГКСЭ" - заявили в СК.

В результате проведения совместных с сотрудниками уголовного розыска Минска следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в поле зрения органа уголовного преследования попал 45-летний минчанин. Мужчина ранее не судим и нигде не работает, неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков и нарушение правил дорожного движения.

По горячим следам после совершения последнего преступления мужчина был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

"При документировании преступной деятельности подозреваемого в его жилище и подсобных помещениях обнаружены не менее 5 подготовленных к использованию взрывных устройств и в больших количествах различные химические вещества и компоненты для их изготовления, а также справочная литература по взрывчатым веществам, порохам и пиротехническим составам" - сообщили в СК.

Как ранее сообщалось, следствием установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления в Центральном районе города Минска в октябре 2020 года. Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 289 (акт терроризма, совершенный повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Расследование уголовного дела продолжается.-0-