Суд в Пинске приговорил работника к 2,5 года ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности

Источник материала: БелТА

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пинская межрайонная прокуратура поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 52-летнего мужчины, которому инкриминировано причинение смерти по неосторожности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

Установлено, что фигурант 29 марта 2021 года, находясь в цехе предприятия по изготовлению металлических конструкций в Пинске, во время перемещения и кантования полуферм вручную, не убедился в безопасности выполняемых работ и отсутствии других работников в опасной зоне. Затем он демонтировал эти изделия, из-за чего нарушилась устойчивость конструкций и они упали на потерпевшего. Он от полученных тяжких телесных повреждений скончался в учреждении здравоохранения.

С учетом представленных доказательств суд Пинского района и Пинска вынес обвинительный приговор. Обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Защитник обвиняемого подал на приговор жалобу, которую суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения.-0-