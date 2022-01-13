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В ветеринарную клинику привезли лабрадора с похмельем – он вылакал бутылку коньяка (ВИДЕО)

13.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В одну из ветеринарных клиник Украины привезли лабрадора с похмельем. От алкоголя его шатало из стороны в сторону, а лапы отказывались слушаться. Об этом сообщает ветклиника в Facebook.

По словам хозяев, за день до визита к врачам, во время застолья пес по кличке Харви остался один в комнате с накрытым столом. Любопытно, что мясо не привлекло внимание животного. Он лишь заинтересовался бутылкой хорошего коньяка. Харви стащил, отгрыз пробку и вылакал содержимое. Естественно, он сразу опьянел. Поведение всех позабавило – он сразу стал «зажигать».

А вот на утро у пса случилось похмелье. Его шатало, на прогулке он не смог сходить по своим делам – лапы не «слушались». Позже дома началась рвота и пропал аппетит. Тогда его и привезли к врачам.

Харви выполнили все необходимые процедуры – с псом все хорошо. Все надеюся, что после такого опыта пес перестанет лакомится крепкими напитками.

Фото: pixabay

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В одну из ветеринарных клиник Украины привезли лабрадора с похмельем. От алкоголя его шатало из стороны в сторону, а лапы отказывались слушаться. Об этом сообщает...
 
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