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В ветеринарную клинику привезли лабрадора с похмельем – он вылакал бутылку коньяка (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В одну из ветеринарных клиник Украины привезли лабрадора с похмельем. От алкоголя его шатало из стороны в сторону, а лапы отказывались слушаться. Об этом
По словам хозяев, за день до визита к врачам, во время застолья пес по кличке Харви остался один в комнате с накрытым столом. Любопытно, что мясо не привлекло внимание животного. Он лишь заинтересовался бутылкой хорошего коньяка. Харви стащил, отгрыз пробку и вылакал содержимое. Естественно, он сразу опьянел. Поведение всех позабавило – он сразу стал «зажигать».
А вот на утро у пса случилось похмелье. Его шатало, на прогулке он не смог сходить по своим делам – лапы не «слушались». Позже дома началась рвота и пропал аппетит. Тогда его и привезли к врачам.
Харви выполнили все необходимые процедуры – с псом все хорошо. Все надеюся, что после такого опыта пес перестанет лакомится крепкими напитками.
Фото: pixabay
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В одну из ветеринарных клиник Украины привезли лабрадора с похмельем. От алкоголя его шатало из стороны в сторону, а лапы отказывались слушаться. Об этом сообщает...
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