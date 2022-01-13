ГАИ: Перепады температур в ближайшие дни могут осложнить ситуацию на дорогах

Источник материала: ОНТ

Преподносит сюрпризы погода и белорусам. Сегодня – минус, завтра – плюс, в итоге – гололедица. Перепады температур могут осложнить ситуацию на дорогах.

ГАИ напоминает о необходимости быть предельно осторожными за рулем. При езде по скользкой дороге стоить отказаться от резких маневров, чтобы внезапно не потерять контроль над автомобилем. Стоит также увеличить безопасную дистанцию с транспортом, который едет впереди.

Все это увеличит шансы избежать происшествий. Только с начала нового года на дорогах страны погибло 17 человек, более сотни получили травмы. Большинство аварий произошло в сложных погодных условиях.

Скользкая дорога небезопасна и для пешеходов. Их стражи дорог просят подходить аккуратно к проезжей части. Чтобы не поскользнуться и убедиться в том, что водители уже остановились и пропускают пешеходов. Не стоит забывать и про светоотражающие элементы.

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