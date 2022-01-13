До +5°С и мокрый снег: прогноз погоды на 14 января

Источник материала: ОНТ

В пятницу ожидается облачная погода. Во многих районах кратковременный дождь, мокрый снег. Ночью слабый туман, видимость до километра, влажность до 100%, по востоку слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный сильный порывистый. Атмосферное давление ночью и в первой половине дня будет интенсивно падать, а вот во второй половине дня будет расти.

Утром температура воздуха от +1°С по восточной половине до +4°С по западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4-6°С холоднее. В середине дня столбики термометров будут находиться на отметках от 0°С по Витебской области до +5°С по Гродненской. К вечеру температура от -2°С по северо-востоку до +2°С по юго-западу.

В субботу сохранится очень ветреная погода. Ветер северо-западный сильный порывистый – порывы до 15-20 метров в секунду. Облачно с небольшими прояснениями. По северо-восточной половине страны, ожидается кратковременный снег, мокрый снег и метель. Под утро слабый туман, видимость до километра, влажность до 90%. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток -3°С…+3°С. В воскресенье характер погоды существенно не изменится.

Подписывайтесь на нас в Telegram