Адель выпустила черно-белый клип на песню «Oh My God» и сразу попала в тренды! Это стоит увидеть!

Источник материала: ОНТ

Адель выпустила клип на песню «Oh My God» из четвертого студийного альбома «30». Видео опубликовано на YouTube.





Режиссером выступил Сэм Браун. Ранее, в 2010 году, он снял для нее ролик на песню «Rolling In The Deep».

Действие в черно-белом клипе разворачивается в закрытом пространстве, где Адель поет в разных образах. В одном из кадров певица – в накидке, которая похожа на ту, что носят католические священнослужители, в другом кадре она кусает яблоко. Тема греховности – и в самом треке, он частично посвящен разводу артистки.

Фото: скриншот из видео

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