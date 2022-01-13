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Адель выпустила черно-белый клип на песню «Oh My God» и сразу попала в тренды! Это стоит увидеть!
Источник материала: ОНТ
Адель выпустила клип на песню «Oh My God» из четвертого студийного альбома «30». Видео опубликовано на YouTube.
Режиссером выступил Сэм Браун. Ранее, в 2010 году, он снял для нее ролик на песню «Rolling In The Deep».
Действие в черно-белом клипе разворачивается в закрытом пространстве, где Адель поет в разных образах. В одном из кадров певица – в накидке, которая похожа на ту, что носят католические священнослужители, в другом кадре она кусает яблоко. Тема греховности – и в самом треке, он частично посвящен разводу артистки.
Фото: скриншот из видео
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Адель выпустила клип на песню «Oh My God» из четвертого студийного альбома «30». Видео опубликовано на YouTube. Режиссером выступил Сэм Браун. Ранее, в 2010 году, он снял для...
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