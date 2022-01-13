﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новым послом России в Беларуси станет Борис Грызлов

13.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Новым послом России в Беларуси станет Борис Грызлов

Борис Грызлов займет пост нового посла России в Беларуси. Об этом пишет Sputnik.

Кандидатура Бориса Грызлова ранее была одобрена профильным комитетом Государственной думы по делам СНГ.

В данный момент послом России в Беларуси является Евгений Лукьянов, занимающий этот пост с марта 2021 года.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Борис Грызлов займет пост нового посла России в Беларуси. Об этом пишет Sputnik. Кандидатура Бориса Грызлова ранее была одобрена профильным комитетом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд в Пинске приговорил работника к 2,5 года ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by