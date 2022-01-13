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Новым послом России в Беларуси станет Борис Грызлов
Источник материала: ОНТ
Борис Грызлов займет пост нового посла России в Беларуси. Об этом
Кандидатура Бориса Грызлова ранее была одобрена профильным комитетом Государственной думы по делам СНГ.
В данный момент послом России в Беларуси является Евгений Лукьянов, занимающий этот пост с марта 2021 года.
Фото: БЕЛТА
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Борис Грызлов займет пост нового посла России в Беларуси. Об этом пишет Sputnik. Кандидатура Бориса Грызлова ранее была одобрена профильным комитетом...
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