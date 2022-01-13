Новым послом России в Беларуси станет Борис Грызлов

Источник материала: ОНТ

Борис Грызлов займет пост нового посла России в Беларуси. Об этом пишет Sputnik.

Кандидатура Бориса Грызлова ранее была одобрена профильным комитетом Государственной думы по делам СНГ.

В данный момент послом России в Беларуси является Евгений Лукьянов, занимающий этот пост с марта 2021 года.

Фото: БЕЛТА

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