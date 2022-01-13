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Минчанин повредил милицейское авто с использованием взрывного устройства. Мужчину задержали
Источник материала: ОНТ
Правоохранители задержали 45-летний жителя Минска. Он использовал самодельное взрывное устройство, чтобы повредить автомобиль милиции.
Об этом
Устройство сработало ночью с 7 на 8 января. Машина была подорвана у здания Центрального РУВД Минска.
Подозреваемого безработного минчанина задержали позже – он живет неподалеку. Также он причастен к подрыву «Табакерки». Ночью 13 января аналогичным способом он повредил киоск и урну, расположенные по Старовиленскому тракту в Минске.
Мужчину задержали патрульные, автомобиль которых он повредил ранее.
В ходе обысков у мужчины изъята компьютерная техника с инструкциями по изготовлению взрывных устройств, компоненты и вещества для их изготовления, а также готовая взрывчатка.
Сейчас задержанный дает признательные показания.
Фото: БЕЛТА
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Правоохранители задержали 45-летний жителя Минска. Он использовал самодельное взрывное устройство, чтобы повредить автомобиль милиции. Об этом сообщает БЕЛТА со...
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