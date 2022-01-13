﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчанин повредил милицейское авто с использованием взрывного устройства. Мужчину задержали

13.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Правоохранители задержали 45-летний жителя Минска. Он использовал самодельное взрывное устройство, чтобы повредить автомобиль милиции. 

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя министра внутренних дел начальника криминальной милиции Геннадия Казакевича. 

Устройство сработало ночью с 7 на 8 января. Машина была подорвана у здания Центрального РУВД Минска.

Подозреваемого безработного минчанина задержали позже – он живет неподалеку. Также он причастен к подрыву «Табакерки». Ночью 13 января аналогичным способом он повредил киоск и урну, расположенные по Старовиленскому тракту в Минске.


Мужчину задержали патрульные, автомобиль которых он повредил ранее.

В ходе обысков у мужчины изъята компьютерная техника с инструкциями по изготовлению взрывных устройств, компоненты и вещества для их изготовления, а также готовая взрывчатка. 


Сейчас задержанный дает признательные показания. 

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранители задержали 45-летний жителя Минска. Он использовал самодельное взрывное устройство, чтобы повредить автомобиль милиции.  Об этом сообщает БЕЛТА со...
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд в Пинске приговорил работника к 2,5 года ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by