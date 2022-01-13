Минчанин повредил милицейское авто с использованием взрывного устройства. Мужчину задержали

Источник материала: ОНТ

Правоохранители задержали 45-летний жителя Минска. Он использовал самодельное взрывное устройство, чтобы повредить автомобиль милиции.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя министра внутренних дел начальника криминальной милиции Геннадия Казакевича.

Устройство сработало ночью с 7 на 8 января. Машина была подорвана у здания Центрального РУВД Минска.

Подозреваемого безработного минчанина задержали позже – он живет неподалеку. Также он причастен к подрыву «Табакерки». Ночью 13 января аналогичным способом он повредил киоск и урну, расположенные по Старовиленскому тракту в Минске.





Мужчину задержали патрульные, автомобиль которых он повредил ранее.

В ходе обысков у мужчины изъята компьютерная техника с инструкциями по изготовлению взрывных устройств, компоненты и вещества для их изготовления, а также готовая взрывчатка.





Сейчас задержанный дает признательные показания.

Фото: БЕЛТА

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