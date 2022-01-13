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Лобовое ДТП в Горецком районе – погиб водитель
Источник материала: ОНТ
В ДТП в Горецком районе погиб водитель. Об этом
Авария произошла 13 января в 15:30. 29-летний водитель за рулем грузового Mercedes двигался по 110 км дороги Кричев – Орша – Лепель. На закруглении пути влево он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся авто Nissan Patrol, за рулем которого был 47-летний мужчина. Он скончался на месте.
Фото: скриншот из видео
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В ДТП в Горецком районе погиб водитель. Об этом сообщает УГАИ УВД Могилевского облисполкома. Авария произошла 13 января в 15:30. 29-летний водитель за рулем грузового...
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