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Лобовое ДТП в Горецком районе – погиб водитель

13.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лобовое ДТП в Горецком районе – погиб водитель

В ДТП в Горецком районе погиб водитель. Об этом сообщает УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 13 января в 15:30. 29-летний водитель за рулем грузового Mercedes двигался по 110 км дороги Кричев – Орша – Лепель. На закруглении пути влево он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся авто Nissan Patrol, за рулем которого был 47-летний мужчина. Он скончался на месте.

Фото: скриншот из видео

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В ДТП в Горецком районе погиб водитель. Об этом сообщает УГАИ УВД Могилевского облисполкома. Авария произошла 13 января в 15:30. 29-летний водитель за рулем грузового...
 
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