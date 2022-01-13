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Антон Смольский завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
Источник материала: ОНТ
У мужской сборной Беларуси – снова медаль на этапе Кубка мира по биатлону. Отличную спринтерскую гонку в Рупольдинге провел Антон Смольский.
Белорус чисто прошел первый огневой рубеж и сразу же закрепился в числе лидеров. Хорошая скорость позволяла Антону бороться и за победу до последнего выстрела, который, к сожалению, пошел мимо цели. Но даже после штрафного круга Смольский продолжал мощно атаковать подъемы и смог подняться в итоге на третью ступень пьедестала.
Выше нашего биатлониста оказались лишь лидер общего зачета Кубка мира Кентен Фийон Майе из Франции и немецкий биатлонист Бенедикт Доль. Для Антона Смольского это третий подиум на этапах Кубка мира в карьере.
Фото: БЕЛТА
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У мужской сборной Беларуси – снова медаль на этапе Кубка мира по биатлону. Отличную спринтерскую гонку в Рупольдинге провел Антон Смольский. Белорус чисто прошел...
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