﻿ Антон Смольский завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Антон Смольский завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

13.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Антон Смольский завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

У мужской сборной Беларуси – снова медаль на этапе Кубка мира по биатлону. Отличную спринтерскую гонку в Рупольдинге провел Антон Смольский.

Белорус чисто прошел первый огневой рубеж и сразу же закрепился в числе лидеров. Хорошая скорость позволяла Антону бороться и за победу до последнего выстрела, который, к сожалению, пошел мимо цели. Но даже после штрафного круга Смольский продолжал мощно атаковать подъемы и смог подняться в итоге на третью ступень пьедестала.

Выше нашего биатлониста оказались лишь лидер общего зачета Кубка мира Кентен Фийон Майе из Франции и немецкий биатлонист Бенедикт Доль. Для Антона Смольского это третий подиум на этапах Кубка мира в карьере.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У мужской сборной Беларуси – снова медаль на этапе Кубка мира по биатлону. Отличную спринтерскую гонку в Рупольдинге провел Антон Смольский. Белорус чисто прошел...
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд в Пинске приговорил работника к 2,5 года ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by