Антон Смольский завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Источник материала: ОНТ

У мужской сборной Беларуси – снова медаль на этапе Кубка мира по биатлону. Отличную спринтерскую гонку в Рупольдинге провел Антон Смольский.

Белорус чисто прошел первый огневой рубеж и сразу же закрепился в числе лидеров. Хорошая скорость позволяла Антону бороться и за победу до последнего выстрела, который, к сожалению, пошел мимо цели. Но даже после штрафного круга Смольский продолжал мощно атаковать подъемы и смог подняться в итоге на третью ступень пьедестала.

Выше нашего биатлониста оказались лишь лидер общего зачета Кубка мира Кентен Фийон Майе из Франции и немецкий биатлонист Бенедикт Доль. Для Антона Смольского это третий подиум на этапах Кубка мира в карьере.

Фото: БЕЛТА

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